'Kit covid' pode causar sérios danos aos rins dos pacientes

Trabasso afirmou ainda que a consequência é um comprometimento do trabalho dos rins, que também filtram e regulam a quantidade de compostos presentes no organismo, e podem até parar de funcionar. Os pacientes que chegam a esse estágio começam a apresentar urina com "cor de café" e uma dor "insuportável" para urinar.

O coordenador do Hospital das Clínicas da Unicamp, Plínio Trabasso, afirmou ao UOL que os medicamentos podem causar um 'efeito cascata' no corpo. Ele contou que o uso por um longo período pode causar uma grave inflamação.

Os medicamentos do 'kit covid', composto por hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina e anticoagulantes, tem provocado danos aos rins de pacientes, de acordo com o UOL.

