Governadores pedem que Omar Aziz anule convocações da CPI da Covid

Nos dois documentos, os gestores argumentam que as convocações violam o pacto federativo e a separação entre os poderes. Os governadores sugerem, ainda, que aceitam colaborar com a CPI se os pedidos de convocação, que implicam na obrigação de comparecer, sejam transformados em convites, em que a presença é opcional.

Segundo o Uol, o colegiado referendou, na última semana, a convocação de nove governadores, além de uma vice e de um ex-governador. O pedido foi feito em uma carta assinada no último dia 28, mesma data em que os 19 governadores foram ao STF (Supremo Tribunal Federal) para barrar as convocações.

Um grupo com 19 governadores pediu ao senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid, que ele anule os requerimentos já aprovados pela comissão para convocar os chefes do Executivo estadual a depor.

