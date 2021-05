Pai e filhas morrem no mesmo dia de Covid-19

Almeirindo Ribeiro Filho, de 85 anos, e as duas filhas, Maria do Socorro, de 60 anos, e Márcia Valéria, de 46 anos, morreram na sexta-feira (28) de Covid-19 em um hospital do Amapá.

De acordo com G1, Valéria estava internada no Hospital Universitário de Macapá e Almeirindo e Maria do Socorro num hospital particular da cidade. Os três deixaram filhos, netos, irmãos.