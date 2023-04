Filho de duas mães, menino morto em ataque a creche foi adotado há um ano

"Foi um dia passando mal após a quimioterapia, tontura, fraqueza, náusea e muita dor. Porém, meu filho veio sorrindo, me abraçou e falou: 'vamos bater fotos bonitas?'. Foto bonita, careca, sem sobrancelha, sem cílios e de pijama, mas com muito amor", escreveu.

"Eu não sei como viver mais sem você, não sei. Você estava junto de nós nas batalhas e passamos por elas juntos, com algumas derrotas, mas com várias vitórias, você foi nosso alicerce sempre. Tivemos nossos desafios como família, mas hoje estávamos completos, você tinha entendido que veio para ficar e que aqui é sua casa e que nunca mais sairia dela", escreveu.

O menino Enzo Marchesin Barbosa, 3 anos, morto durante um ataque à Creche Bom Pastor, em Blumenau, Santa Catarina, tinha sido adotado há um ano por um casal de mulheres. As mães Carina Marchesini e Samira Barbosa publicaram nas redes sociais um texto falando sobre a dor da perda do filho único.

