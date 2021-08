Festa clandestina com 2 mil pessoas é encerrada pela polícia

De acordo com a Agência Brasil, a festa era realizada no Espaço Corcovado e foi descoberta pelo setor de inteligência da secretaria. O local foi interditado e autuado por falta de licenciamento sanitário, atividade de boate, aglomeração e pessoas consumindo bebidas em pé.

Uma festa clandestina com aproximadamente 2 mil pessoas foi encerrada na madrugada desta domingo (15) por agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) no Rio de Janeiro.

