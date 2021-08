Fortaleza empata com Santos e segue no G4 do Campeonato Brasileiro

O Fortaleza empatou com o Santos em 1 a 1 na Arena Castelão, em Fortaleza neste domingo (15). O jogo foi válido pela 16ª rodada do Brasileiro e deixou o Leão do Pici em 3º lugar na tabela com 31 pontos. Já o Santos é o 9º com 21.

O primeiro gol da noite foi do lateral Lucas Crispim, aos 22 minutos de jogo, para o Fortaleza. O empate veio logo depois. Aos 24, o uruguaio Carlos Sánchez depois de uma falha do goleiro do time cearense. Na segunda etapa, o Fortaleza teve dois gols anulados pelo VAR e um pênalti desperdiçado por Lucas Crispim aos 47 minutos da etapa final, depois de grande defesa do goleiro João Paulo.

Na rodada seguinte, o Fortaleza visitará o Juventude no sábado (21) e o Santos receberá o Inter no domingo (22).

Atlético Goianiense vira para cima do Bahia

O Atlético Goianiense fez 2 a 1 de virada no Bahia no estádio do Pituaçu, em Salvador, em partida válida 16ª rodada da Série A do Brasileiro. A vitória neste domingo (15) fez o time goiano subir duas posições e fechar a rodada em 7º com 23 pontos. O Bahia é 12º com 18 pontos.

O primeiro gol do jogo foi centroavante Gilberto, do Bahia, aos 25 minutos de jogo e um chute de muito longe. A virada começou aos nove minutos da etapa final com o atacante Zé Roberto, depois dele dar uma cabeçada certeira para o fundo das redes, e foi concretizada aos 15 minutos com o meia João Paulo depois do erro do goleiro Matheus Teixeira.

Na 17ª rodada, tem Atlético Goianiense e Chapecoense no sábado (21) e Grêmio e Bahia no mesmo dia.

Cuiabá ganha do Furacão e respira na luta contra o rebaixamento

O Cuiabá fez 1 a 0 no Athletico Paranaense na noite deste domingo (15) na Arena Pantanal em outro jogo da 16ª rodada da Série A do Brasileiro.

O gol foi marcado pelo meia Clayson depois dele aproveitar uma sobra e bater na canto direito do goleiro Santos aos 15 minutos do segundo tempo. Com esse placar, o time do Mato Grosso subiu duas posições, ocupando agora a 16ª com 17 pontos. O Athletico está na 6ª posição com 23 pontos.

Na 17ª rodada, o Cuiabá visitará o Palmeiras no domingo (22) e o Furacão, no mesmo dia, receberá o Corinthians.