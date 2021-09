Exame de DNA comprova que mãe transportou filho morto em mala

Laudos emitidos pela perícia criminal do Rio Grande do Sul comprovaram que foi encontrado em uma mala, o material biológico do menino Miguel dos Santos Rodrigues, que desapareceu em julho deste ano, no em Imbé, no litoral do estado.

Segundo o Uol, na época do crime, a mãe da criança, Yasmin Vaz, tentou enganar a polícia fazendo um boletim de desaparecimento, mas depois acabou confessando a morte de Miguel.

A polícia afirmou que a criança, após ser espancada até a morte, foi colocada na mala em posição fetal, e levada até o rio Tramandaí, onde foi descartada. Desde então, o Corpo de Bombeiros faz buscas pelos restos mortais, mas após resultado do exame, o delegado responsável pelo caso que cabe aos militares decidirem se irão continuar procurando o corpo, já que a mala evidencia que ele foi jogado em meio líquido.