Ex-mulher de Lázaro pode responder por favorecimento pessoal, diz polícia

Lázaro Barbosa, suspeito de cometer uma chacina em Ceilândia (DF), além de vários outros crimes, foi morto após uma suposta troca de tiros com a polícia, em uma região de mata. O corpo dele segue no Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia, na manhã de hoje, aguardando a retirada por parte de algum familiar.

A Polícia Civil apura também se as duas mulheres ajudaram Lázaro com comida. Anteriormente, o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, disse que elas poderiam responder por facilitação de fuga. Elas não estão presas.

O crime é de menor potencial e consiste na ajuda para que um suspeito não seja localizado pela autoridade pública. A ex-mulher do fugitivo e a mãe dela são investigadas. As duas tiveram os celulares aprendidos nessa terça-feira (29) e foram ouvidas pela polícia na Delegacia de Águas Lindas de Goiás na segunda (28).

