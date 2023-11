Entregador tem moto roubada por casal enquanto cliente paga pedido; vídeo

A Polícia Civil informou que investiga as circunstâncias do crime. O caso aconteceu no sábado (18).

No vídeo, é possível ver que um cliente estava pagando pelo pedido quando um casal em outra motocicleta para próximo. A mulher desceu com uma arma de fogo e abordou o entregador. Ele se afasta enquanto ela sobe na moto, liga o veículo e sai junto ao outro assaltante.

