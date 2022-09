Empresário manda deixar caixão na porta da casa de primo diagnosticado com câncer: "Cancinho"

Thiago é filho de empresários do ramo hospitalar e segundo o primo, vive do dinheiro dos pais e sempre deu trabalho a família. Há alguns dias ele foi flagrado por câmeras de segurança agredindo mulheres em uma academia.

Além disso, ele também costuma mandar áudios no qual zomba da doença que acomete o primo. Os áudios foram divulgados nesse domingo (5)­ , no programa “Fantástico”, da Rede Globo.

O caixão foi enviado pelo empresário e deixado na frente da casa do rapaz com o nome dele.

