Elon Musk pode fechar parceria com Brasil para levar internet para Amazônia

"Em breve, Elon Musk estará no Brasil para conectarmos as escolas rurais e protegermos a Amazônia utilizando a tecnologia da SpaceX/Starlink. A gente no Governo do Brasil não tem otimismo e não tem pessimismo, a gente faz acontecer! Eu acredito no Brasil", publicou o ministro nas redes sociais.

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou nesta terça-feira (16) que busca parceria com o bilionário sul-africano Elon Musk, para conectar escolas rurais e proteger a Amazônia. O ministro aproveitou a passagem pelos Estados Unidos e se encontrou com o filantropo e fundador da companhia SpaceX, especializada em sistemas e transportes aeroespaciais.

