'Ele disse que não agiu sozinho', revela tia de serial killer Lázaro

As buscas por Lázaro completaram 14 dias e a polícia trabalha com a hipótese de que o “serial killer” esteja escondido em uma das grutas que existem na região da Gruta dos Ecos.

“Ele (Lázaro) disse para a mãe que não estava sozinho. E disse para as pessoas das quais entrou na casa depois, vendo pela televisão: ‘Está vendo? Ali não fui eu sozinho, não’”, diz a mulher, não identificada, em entrevista à TV Bandeirantes. “Ele falou que a mulher não estava com ele: ‘Não fui eu quem pegou a mulher, quem pegou foram os outros’. Mas não se referiu a quem”, completa.

A tia do serial killer, Lázaro Barbosa, afirmou nesta terça-feira (22) que o suspeito teria ligado para a mãe após matar quatro pessoas da mesma família, em Ceilândia, no Distrito Federal.

