Duas pessoas morrem e quatro ficam gravemente feridas durante incêndio em shopping

Duas pessoas morreram e ao menos quatro estão internadas em estado grave depois que o Shopping Rio Anil pegou fogo nessa terça-feira (7), em São Luís, no Maranhão.

Os corpos das vítimas foram encontrados sob os escombros das salas de cinema, onde o fogo começou. O primeiro morto foi encontrado por volta das 22h30, após as chamas serem controladas.

O segundo cadáver foi achado na madrugada desta quarta-feira (8), e aparenta ser de uma mulher, segundo o Corpo de Bombeiros. Ambos estavam completamente carbonizados.

No momento do incêndio, cerca de 31 pessoas assistiam a um filme no local, 26 delas conseguiram sair e outras cinco precisaram ser resgatadas pelos bombeiros. Quatro estão internadas em estado grave no Hospital Socorrão II.

Elas sofreram queimaduras de 1° e 2° grau e uma teve 32% do corpo queimado. A causa do incêndio ainda não foi revelada, mas o que se sabe é que as chamas começaram na área das salas de cinema e se espalharam rapidamente pelo forro de gesso.

O teto da área desabou com o calor e acabou soterrando os corpos das vítimas que vieram a óbito. O Shopping se manifestou por meio de nota lamentando o ocorrido e disse estar prestando todo o apoio necessário às famílias dos mortos e dos feridos.