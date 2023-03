'Meu maior aliado, virou minha maior desavença', lamenta Fred sobre brother

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em papo com aliados no Quarto Deserto, Fred lembrou do início do BBB 23 (Globo) quando entrou acompanhado de Ricardo e falou como os dois saíram de aliados para rivais em uma semana.

O cara entrou comigo, meu maior aliado, virou a minha maior desavença. E não sei pra quê eu falei, já falei pra caralh* nesses dias Fred Desimpedidos

Fred lembrou da treta com o brother ontem no Jogo da Discórdia e citou outros embates que teve com Sarah e Cezar.

"Eu tenho minha responsabilidade, não estou jogando 100% nele, sou um homem de 33 anos e assumo minhas coisas, mas talvez se ele não tivesse me tirado tanto do eixo, talvez minhas reações ontem tivessem sido diferentes com o Black, com a Sarah.. Por que sabe quando você desbloqueia um item do videogame? Foi o que eu falei, estou muito reativo", afirmou.

Bruna Griphao disse que o brother era calmo e se transformou após a discussão com Ricardo.

"O Fred que era a pessoa mais tranquila do game..", afirmou, aos risos. "Não falo mais nada sobre ele não, mano. Eu ia de novo aqui passar pano pra ele, mas deixa pra lá", disse Fred.

"É, deixa pra lá. Não fala mais nada não", pediu Larissa.