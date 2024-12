Duas crianças morrem em acidente com tamanduá

Um acidente trágico na madrugada desta quarta-feira (18) deixou duas crianças mortas e um pai gravemente ferido na BR-153, em Santa Tereza de Goiás (GO). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a família viajava em um Fiat Uno quando o motorista, ao tentar desviar de um tamanduá-bandeira que atravessava a pista, perdeu o controle do veículo.

O carro invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um ônibus interestadual. Com a força do impacto, o Fiat Uno foi partido ao meio. As duas crianças, um menino de 3 anos e uma menina de 10, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O menino estava na cadeirinha de segurança, que foi completamente destruída pela colisão, e a menina utilizava o cinto de segurança.

O pai das crianças, que dirigia o veículo, foi socorrido em estado grave e encaminhado para o hospital de Porangatu. Ninguém a bordo do ônibus, que seguia no sentido Goiânia-Palmas, ficou ferido.

A Polícia Rodoviária Federal isolou a área para realizar os trabalhos de perícia e remoção dos veículos. As causas do acidente estão sendo investigadas.