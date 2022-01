Dois morrem em acidente envolvendo ônibus de grupo de pagode Boka Loka

Dois homens morreram durante um acidente envolvendo o ônibus do grupo de pagode Boka Loka, na manhã deste sábado (8), no Rio Grande do Sul. Segundo informações de testemunhas, o carro onde estavam Arnildo José Garcia, 61, e Nilda Câmara Garcia, 63, teria tentado fazer uma ultrapassagem indevida na BR-386, e bateu de frente com uma carreta, que acabou batendo no ônibus da banda. O casal morreu na hora. Em nota nas redes sociais, a banda lamentou o ocorrido, mas sem dar detalhes.

