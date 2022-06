Criança de 2 anos passa cola no olho e família não consegue atendimento para remoção

Em nota, o Instituto de Gestão Estratégia de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), à frente da gestão do Hospital de Base, confirmou que a criança foi atendida e que compressas mornas e aplicação de pomada foram receitadas para a menina. Segundo a entidade, ela ainda está sob avaliação na unidade.

Uma criança de 2 anos foi parar em um hospital no Distrito Federal, após passar todo conteúdo do tubo de cola nos próprios olhos. O caso aconteceu na última quinta-feira (20), mas a família buscava procurava resolver o problema ainda nesta segunda-feira (20).

