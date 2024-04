Com ciúme da ex-namorada, aluno atira em colega dentro de escola

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) esclareceu que, embora o atirador e a vítima frequentem a mesma escola, eles não se conheciam. Além disso, a pasta suspendeu as aulas na unidade e as atividades serão retomadas na próxima segunda-feira (22).

O atirador foi apreendido em flagrante e confessou durante seu depoimento que adquiriu a arma com a intenção de cometer o crime. A polícia ainda não tem informações sobre a origem do armamento.

