Cinco vantagens de contratar um time diverso para seu empreendimento

Empresas de todo o mundo passaram a investir em diversidade nas vagas de emprego. Segundo a Glassdoor Economic Research, países como Reino Unido, França e Alemanha destinaram 37% das suas vagas visando D&I (Diversidade e Inclusão) em 2019. O principal motivo para o investimento é o bom desempenho visto.

No Brasil, o movimento vem impactando empresas de todos os setores. É o caso da edtech Tera. “Sabemos que apenas a riqueza de vivências e perspectivas no trabalho é capaz de originar a verdadeira inovação: aquela que resolve grandes problemas e deixa o mundo mais seguro e mais justo para todas as pessoas”, diz Lucas Dantas, chefe de marketing e vendas.

“Diferentes histórias de vida, culturas diversas, múltiplas formas de olhar o mundo, tudo isso pode potencializar a inovação nos times”, diz Gustavo Salles, CEO da SalesHunter, startup especializada no recrutamento e formação de vendedores para empresas de tecnologia B2B.

“A diversidade estimula a criatividade. Quando você cria um ambiente em que as pessoas podem trazer suas próprias experiências e visões, você abre espaço para a inovação”, acrescenta o empreendedor. “E, olhando para o futuro, as empresas também devem lidar com a inversão da pirâmide etária do país, passando a gerenciar uma força de trabalho multigeracional”.

Para facilitar o acesso ao mercado de trabalho em tecnologia, a SalesHunter está investindo em oferecer formação gratuita para pessoas que tenham interesse em vendas complexas. “O curso SDR Agora foca em pessoas que estão excluídas do mercado, seja pela idade superior a 50 anos, por estarem afastadas há muito tempo, ou simplesmente por falta de oportunidades. Já tivemos uma participante que estava fora do mercado há 10 anos e se recolocou em um mês”, lembra Gustavo. “Profissionais com mais idade possuem uma experiência de vida altamente relevante e é um desperdício de competências não contar com essas pessoas.”

Veja a seguir 5 benefícios de ter um time diverso:

1- Estimula criatividade e inovação

Quando juntamos pessoas de diferentes origens, com uma ampla variedade de experiências de vida e que veem o mundo de maneiras diversas, múltiplas perspectivas são trazidas à mesa, potenciando a capacidade de geração de novas ideias, produtos e processos.

2- Solução de desafios aprimorada

Uma pesquisa em 2017 descobriu que equipes diversas resolveram problemas mais rapidamente do que aquelas que eram homogêneas. Equipes diversas estimulam abordagens não-padronizadas para a solução de desafios e problemas, oferecem perspectivas mais amplas e trazem mais informações para a mesa.

3- Melhor entendimento de seu público

Nosso mundo atual é incrivelmente diversificado, e com praticamente todo o mundo ativo na economia. Sem essa representatividade nas organizações, as empresas podem estar deixando de comunicar da melhor forma e de lucrar com os diferentes perfis.

4- Empresa mais competitiva

Um ambiente que estimula a criatividade e a inovação, que potencia a solução de problemas e que comunica de forma mais efetiva com os diversos públicos tende a aumentar produtividade e sua competitividade no mercado.

5- Acesso a mais talentos

Uma empresa que abraça a diversidade atrai uma gama maior de talentos para suas vagas, aumentando as chances de encontrar as pessoas certas no momento certo. Também ajuda na retenção de colaboradores, pois as pessoas querem trabalhar em um ambiente de confiança, que permita a cada indivíduo ser quem é.