China encontra focos de coronavírus em embalagens de carnes brasileiras

Embalagens de uma carga de carnes bovinas de origem brasileira foi detectada com coronavírus na cidade chinesa de Wuhan, epicentro da pandemia.

A mercadoria entrou no país asiático em 7 de agosto e chegou a Wuhan no dia 17 do mesmo mês, desde então estava acondicionada em um frigorífico. Em pelos menos três amostras coletadas dos produtos o vírus foi encontrado.

A Marfrig, empresa brasileira responsável pela carne, já avisou que não vai tratar publicamente do assunto. Além do Brasil, Wuhan também encontrou o coronavírus em embalagens de carnes procedentes da Argentina há alguns dias. Os dois países são os principais fornecedores de carne dos vizinhos asiáticos. Desde que a China conseguiu controlar a pandemia, os produtos importando passam por um processo de triagem para verificar possíveis focos de contaminação.

Na empresa onde a carne brasileira foi vistoriada, os funcionários foram submetidos a testes de covid-19 e o ambiente também passa por testes e processo de desinfecção.