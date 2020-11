Foguete com tripulantes pega fogo no Maranhão

Um foguete que teve o lançamento cancelado na manhã de hoje (13), acabou pegando fogo com os profissionais ainda dentro dele na Base de Alcântara no Maranhão.

A equipe se preparava para testar o transporte de treinamento, mas a decolagem foi interrompido e antes mesmo que os tripulantes pudessem sair, o fogo surgiu em um dos compartimentos.

O pelotão de incêndio conseguiu controlar o fogo rapidamente e por sorte, ninguém ficou ferido. As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas uma comissão da aeronáutica apura as circunstâncias.