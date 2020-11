Cachorro tem parte da língua decepada em clínica veterinária

Um cãozinho de um ano chamado Scott, teve uma parte da língua cortada enquanto passava por um procedimento de tosa em uma clínica no interior de São Paulo, na cidade de Quatá.

Viviane Celestino de Souza, dona do animal, conta que a mãe o deixou na clínica e horas depois, a mulher foi informada de que teria ocorrido um incidente com Scott. Ao chegar, encontrou o cachorrinho sem parte da língua e com muita dor.

Os funcionários teriam explicado que na hora em que a proprietária da clínica cortava os pêlos da boca dele, Scott teria se agitado e mordido a tesoura, causando o ferimento.

Viviane está inconformada e registrou um boletim de maus-tratos na polícia. Ela alega que o cãozinho não recebeu suporte e sequer saiu com uma receita médica do local e que não consegue dormir, beber e nem comer de tanto sofrimento.

A dona do estabelecimento garante que prestou socorro e que um veterinário medicou o animal e afirma que este é o primeiro acidente deste gênero em 17 anos de profissão. Ela também registou um B.O por ameaças que tem recebido pela internet. A polícia vai apurar ambos os casos.