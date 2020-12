Caso Miguel: Julgamento de Sari Corte Real começa nesta quinta

A ex-primeira dama de Tamandaré, em Pernambuco, Sari Corte Real deve começar a ser julgada nesta quinta-feira (03), no caso Miguel. Ele tinha apenas 5 anos quando caiu de uma altura de nove andares.

De acordo com o R7, após a audiência terá como foco o interrogatório da acusada e a escuta das testemunhas indicadas pelo MP-PE (Ministério Público de Pernambuco) e a defesa da acusada. Sari foi denunciada pelo MP por abandono de incapaz com as agravantes de cometimento de crime contra criança e em ocasião de calamidade pública.

Depois da sessão, o MP-PE e a defesa deverão apresentar as alegações finais, para o juízo decidir pela condenação ou pela absolvição dela.