Cantor que estava desaparecido há 24 dias após acidente aéreo é encontrado

Manaus/AM - O cantor sertanejo Matheus Soliman, 22, que passou 24 dias desaparecidos após um acidente aéreo foi encontrado nesta quinta-feira (29), em uma fazenda na cidade de Colniza, no Mato Grosso.

Ele pilotava um avião de pequeno porte com um colega quando a aeronave sofreu uma pane e eles foram obrigados a fazer um pouso forçado no meio da mata.

Matheus e o companheiro saíram ilesos, mas a aeronave explodiu em seguida e eles vagaram por dias pela mata. Após 24 dias, o cantor finalmente conseguiu encontrar uma fazenda e pedir ajuda. Lá ele ligou para a mãe e avisou que estava vivo.

Soliman está se formando no curso de piloto e fazia uma viagem teste de São Luís, no Maranhão, para a cidade Machadinho no Mato Grosso. O avião apresentou problemas há aproximadamente 400 km do destino.