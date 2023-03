Bruna se diz 'ansiosa, mas em paz' no Paredão do BBB

Bruna: "Quero pedir, mais uma vez, torcida para mim e para a Mami [Aline]. É um Paredão muito difícil para mim, eu já disse isso, porque eu amo as duas pessoas que estão comigo. Mas, nesse caso, a Mami joga comigo e é isso, vamos estar juntas até o final. É o exército de quatro mulheres 'desérticas' [do Quarto Deserto] e espero que vocês deem essa chance para a gente ficar".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Griphao, que está no 11º Paredão do BBB 23 com Aline Wirley e Gabriel Santana, desabafou sobre suas expectativas no Raio-X. A sister ainda pediu apoio para que ela e Aline permaneçam no jogo.

