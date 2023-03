Cezar alfineta brother no BBB 23

Cezar: "Mas é isso, gente. Hoje é terça-feira, dia de eliminação. Vamos lá fazer torcida para o Gabrielzinho, se vocês acharem que realmente devem. É um cara querido, maravilhoso, gente boa, simpático, joga bastante aqui, se pronuncia sempre nas reuniões do grupo e está sempre aqui com a gente".

Cezar: "Mais um dia na casa de 'couro comendo'! E agora é assim: me atacou, eu ataco de volta. Nada de ficar abaixando a cabeça para ninguém. O que é isso? Tá maluco? Estou na minha aqui, de boa, e 'nego' quer vir aqui tirar onda com a minha cara? Se me atacar, eu ataco de volta! Recebe na sequência".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cezar Black comentou a discussão que teve na noite desta segenda (27) com Ricardo Alface após o Jogo da Discórdia do BBB 23. O enfermeiro alfinetou o biomédico e prometeu revidar todos os ataques.

