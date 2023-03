Amanda critica brother no BBB após discussão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Raio-X da manhã desta terça (28), Amanda analisou o Jogo da Discórdia que aconteceu nesta segunda (28) no BBB 23. A sister apontou soberba em Ricardo Alface, com quem ela discutiu após a dinâmica.

Amanda: "Resumo do Jogo da Discórdia: tive que reafirmar para o Gabe [Gabriel Santana] que eu realmente quis votar nele; gosto muito da Marvvila, mas acho que ela só se posiciona desse jeito mais enfático no ao vivo, não vejo ela tendo esse posicionamento durante as jogadas da semana".

Amanda: "Pedi desculpa para o Fredão [Fred Nicácio] sim, porque acho que eu estou em uma constante aprendizagem e erro mesmo, mas discordo com o que ele disse que eu não me posicionei quando ele estava aqui antes, porque eu sempre votei nele para sair".

Amanda: "Poucas coisas me tiram do sério na vida, e, uma delas, é o ar de superioridade, quando eu vejo alguém tentando ser superior ao outro. Eu acho que isso está acontecendo com o Facinho [Ricardo Alface] desde que o pessoal veio com informação de que ele está se destacando aí fora. Acho que ele está se sentindo o dono do jogo, só ele pode dar as cartas e não é bem assim, não vim aqui para abaixar minha cabeça para ninguém. Isso me tira do sério".

Por fim, a sister pediu a permanência de Aline Wirley e Bruna Griphao, que disputam o 11º Paredão com Gabriel Santana.

Amanda: "Voltando à programação normal, por favor, por favor, por favor, votem para o Gabriel sair e deixem a Mami [Aline] e a Bruna aqui no programa".