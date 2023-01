Bruna Griphao se queixa de 'muita incoerência e falsidade' de brothers

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Griphao está abalada com o que descobriu na madrugada desta sexta (20). Após ganhar a primeira liderança do BBB 23, a atriz viu o grupo do quarto fundo do mar falando sobre ela e seus amigos, e não gostou.

Além disso, a atriz arrumou uma briga com sua dupla, Larissa, também após terem visto os comentários de outros brothers sobre elas. Abalada, Bruna falou sobre como será seu jogo daqui pra frente no Raio-X de hoje.

"Várias coisas aconteceram. Muito feliz com o líder, muito grata a Deus, muito grata à minha dupla. Coincidentemente, tivemos um 'problemaço', brigamos feio e eu tô toda inchada de chorar por causa disso. Todo dia um novo sentimento muito louco aqui dentro", disse Bruna.

A líder seguiu: "Com o poder do líder, vi muita coisa do grupo de lá. Vi muita incoerência, muita falsidade, pelo menos a meu ver. Fiquei chocada com as coisas. Tentei agir com o coração, sempre fui levada na maldade, interpretada como se fosse maldosa. Sempre tentei ser sincera", desabafou Bruna, que completou: "Agora tenho novos alvos, meu jogo virou. Cheguei pra jogar", disse a atriz.