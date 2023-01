Idoso é expulso de condomínio após espionar vizinhas no banho

De acordo com a polícia, os episódios começaram em 2020 e, no ano seguinte, ele teve a prisão preventiva decretada, mas a detenção acabou sendo convertida em internação psiquiátrica.

Após espionar vizinhas enquanto elas tomavam banho pelo basculante, um idoso, de 70 anos, foi expulso de um condomínio em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ele também ameaçava, agredia e cometia injúrias contras outros moradores do local.

