Bolsonaro não descarta possibilidade de prorrogar auxílio emergencial

O presidente Jair Bolsonaro não descarta a possibilidade em prorrogar o auxílio emergencial, se houver necessidade, em caso de uma segunda onda da Covid-19. No entanto, o presidente afirmou que o novo coronavírus esteja "de partida do Brasil". De acordo com o site IG, a declaração foi feita nesta terça-feira (24), durante uma conversa com um grupo de apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.

"A gente se prepara para tudo, mas tem que esperar certas coisas acontecerem. Esperamos que não seja necessário porque é sinal de que a economia vai pegar e não teremos novos confinamentos no Brasil", disse Bolsonaro.

"Desde o começo, eu nunca fui a favor do confinamento. Sempre defendi a ideia do isolamento vertical, mas, infelizmente, a decisão coube aos governadores e prefeitos", acrescentou.

Na sequência, Bolsonaro afirmou que "a economia tinha quebrado no Brasil" se não fosse a concessão do auxílio emergencial e outras medidas tomadas pelo governo. "Então, a gente espera que não seja necessário (a prorrogação do auxílio) e que o vírus esteja realmente de partida do Brasil."