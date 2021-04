Bolsonaro diz que Brasil ‘está no limite’ e aguarda ‘sinalização do povo’

Em conversa com apoiadores, no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o Brasil está no limite e aguarda uma sinalização do povo para tomar providências.

"O Brasil está no limite, pessoal fala que devo tomar providência… Estou aguardando o povo dar uma sinalização porque a fome, a miséria e o desemprego estão aí, só não ver quem não quer”.

Ele falou ainda que não tem poder sobre a política para conter a pandemia no Brasil.

"Olha, quem fechou tudo, quem está com a política na mão não sou eu. Agora, não quero brigar com ninguém, mas estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil. O que nascerá disso tudo, onde vamos chegar? Parece que é um barril de pólvora que está aí. E tem gente, de paletó e gravata, que não quer enxergar isso", afirmou.