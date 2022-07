Beneficiários com NIS final 4 recebem hoje o Auxílio Brasil

Os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) com final 4 recebem nesta quinta-feira (21) a parcela de julho do Auxílio Brasil.

As informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas podem ser consultadas nos aplicativos Auxílio Brasil e o Caixa Tem. Cerca de, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa.