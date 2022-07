Criança de 5 anos morre após ser baleada na cabeça

O suspeito pelo crime, foi identificado como Caio Cezar Barbosa, conhecido como Pivete, foi preso nesta madrugada na Comunidade do Engenho. Ele confessou que os disparo era para ter atingido um rival de outra facção criminosa, no entanto, a bala acabou acertando a menina.

A pequena Esther Vitória de Melo, de 5 anos, morreu nesta quinta-feira (21) após ser baleada na cabeça, na comunidade do Carvão, no Rio de Janeiro. Ela estava internada em estado grave.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.