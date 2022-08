Auxílio Brasil, Auxílio Gás e Auxílio Caminhoneiro com reajuste começam a ser pagos nesta terça

Nesta terça-feira (09) é dia de pagamento de três benefícios de programas sociais do governo federal: Auxílio Brasil, Auxílio Gás e Auxílio Caminhoneiro.

Para as famílias cadastradas no Cadastro Único para programas sociais, o CadÚnico, o Auxílio Brasil vai chegar no valor mínimo de R$ 600. O aumento do valor de R$ 400 para R$ 600 está previsto em emenda constitucional, com complemento de R$ 200, até dezembro deste ano. O pagamento vai levar em conta o calendário oficial do programa e o repasse desta terça-feira (09) vai para os beneficiários com NIS, o Número de Identificação Social, de final 1. O cronograma segue até 22 de agosto, quando devem receber os beneficiários com NIS final zero.

Parte dessas famílias passam a receber, também, nesta terça-feira (09), o Vale-Gás, em maior valor: agora o benefício equivale a todo o valor do botijão de gás de 13 quilos. Assim deve continuar até o fim do ano. Depois, volta a ser a metade do valor do botijão. O benefício é pago a cada dois meses a mais de cinco milhões de famílias que passam a receber R$ 110. Esse valor leva em conta a média nacional do preço do gás, de acordo com a ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Com o pagamento em agosto, os próximos repasses do auxílio gás serão em outubro e dezembro.

Nesta terça-feira (09), também, sai a primeira parcela do auxílio caminhoneiro. Os motoristas de carga autônomos devem ter cadastro no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. O pagamento desta terça-feira (09) é retroativo a julho e, somado ao de agosto, vai ser de R$ 2 mil.

Já o benefício para os taxistas cadastrados nas prefeituras que repassaram os dados na primeira fase, devem receber o pagamento somente na terça-feira (09) da próxima semana, dia 16 de agosto. O valor também vai ser acumulado, podendo chegar a R$ 2 mil. A segunda fase de cadastros vai até dia 15 deste mês, com pagamento previsto para 30 de agosto.