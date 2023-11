Após ser solto, delegado que deu 'tapão' no rosto de mulher volta a ser preso

Após ser solto, o delegado Paulo Ernesto Pereira Tavares, que foi flagrado dando um "tapão" no rosto de uma mulher ao se envolver em um acidente de trânsito no Ceará, voltou a ser preso nesta sexta-feira (25). O delegado teria atrapalhado as investigações do caso.

Segundo o Ministério Público, que pediu pela prisão, Paulo Ernesto estava "descumprindo medidas cautelares, atrapalhando as investigações e manipulando o teor das declarações e depoimentos de testemunhas" no caso de agressão contra a mulher.

Conforme o MP, o investigado também teria assediado as testemunhas. "As tentativas de manipulação das testemunhas foram constatadas em áudios de WhatsApp. No requerimento pela prisão, por exemplo, ele interferiu na lavratura de atos oficiais de condução do flagrante."

Além disso, o MP também pediu a suspensão integral de todos os acessos de Paulo Ernesto aos sistemas policiais. Após o pedido de prisão ser acatado pela Justiça, o investigado foi preso na sexta-feira, no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza.

O Ministério também entendeu que além do crime de trânsito, várias pessoas foram vítimas de outros crimes. Três pessoas (um homem, um adolescente de 16 anos e uma mulher) foram perseguidas em via pública e ameaçadas em sua integridade física ou psicológica.

Um vídeo também mostra o investigado urinando em uma viatura da Polícia Civil. Além disso, ele também desferiu xingamentos à mulher agredida fisicamente e a advogados da vítima, intimidou funcionários do Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) e desacatou um tenente da PMCE.