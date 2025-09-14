Ao New York Times, Lula defende diálogo com Trump e reforça soberania nacional





Em artigo publicado neste domingo (14) no jornal The New York Times, o presidente Lula se dirigiu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendendo um "diálogo aberto e franco", mas reafirmando que "a democracia e a soberania brasileiras não estão em discussão". A declaração ocorre após autoridades norte-americanas ameaçarem o Brasil em meio à condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Lula argumentou que ações unilaterais, como a imposição de tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, são equivocadas e sem justificativa. Ele lembrou que, na última década e meia, os EUA acumularam um superávit de US$ 410 bilhões no comércio bilateral com o Brasil, sendo que quase 75% das exportações norte-americanas entram no país isentas de impostos. O presidente também destacou que a motivação da Casa Branca parece política e reafirmou orgulho pela decisão do STF, que condenou Bolsonaro após meses de investigação sobre planos de assassinato contra Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes.

No texto, Lula reforçou que não há perseguição a empresas de tecnologia norte-americanas, defendendo que todas seguem as mesmas leis brasileiras. Ele também destacou o PIX como ferramenta segura e rápida para estimular a economia. O presidente encerrou lembrando as palavras de Trump em 2017 sobre o respeito entre nações soberanas e ressaltou que ambos estarão no Debate Geral da Assembleia Geral da ONU, a partir de 23 de setembro.