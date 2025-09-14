PF prende 8 hackers suspeitos de ataque bilionário ao PIX da Caixa





Oito homens, sendo eles José Elvis dos Anjos Silva, Fernando Vieira da Silva, Rafael Alves Loia, Marcos Vinícius dos Santos, Klayton Leandro Matos de Paulo, Guilherme Marques Peixoto, Nicollas Gabriel Pytlak e Maicon Douglas de Souza Ribeiro Rocha, de idades entre 22 e 46 anos, foram presos na madrugada de sexta-feira (12), suspeitos de integrarem um esquema bilionário de golpes contra o sistema PIX da Caixa Econômica Federal.

Os detidos foram flagrados tentando acessar ilegalmente o sistema da Caixa com uma estação de trabalho roubada, que permitia acesso privilegiado a senhas e ao sistema interno da instituição. O equipamento havia sido subtraído de uma agência no Brás, em São Paulo, e levado para o imóvel onde o grupo foi encontrado. As prisões foram confirmadas pela Justiça Federal e convertidas em preventiva.

Além do ataque à Caixa, a investigação aponta que o grupo participou de outras duas fraudes de grande porte: um ataque em junho contra o BMP, com prejuízo de R$ 800 milhões, e outro recente envolvendo plataforma PIX, com desvio de R$ 400 milhões. A PF segue investigando outros possíveis envolvidos e se há participação de funcionários de instituições financeiras.