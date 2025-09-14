Avião cai com 180 kg de cocaína e piloto morre em Alagoas





Um avião monomotor que transportava cerca de 180 quilos de cocaína caiu na tarde deste domingo (14) em um canavial próximo ao centro de Coruripe, litoral Sul de Alagoas. O piloto, de 46 anos, morreu na queda, e o Corpo de Bombeiros foi acionado devido ao risco de explosão.

Conforme informações preliminares, há indícios de que o piloto tentou pousar na estrada dentro do canavial, mas não há confirmação se foi um pouso de emergência ou planejado. Os entorpecentes estavam embalados com uma logo imitando o da empresa de foguetes e espaçonaves SpaceX, de Elon Musk.

Cerca de 180 quilos de cocaína foram recolhidos por militares da Força Tática 1 e Rocam, com apoio do BOPE para segurança no local.A droga foi levada ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da cidade.