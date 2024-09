Anatel alerta sobre e-mails falsos de multas por uso de VPN para acessar o 'X'

"Estão circulando, por e-mail ou outros meios digitais, mensagens eletrônicas falsas que utilizam o nome da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e notificam sobre multa por acesso via VPN à plataforma “X”. O órgão regulador de telecomunicações reforça que as mensagens não são verdadeiras.", diz a nota.

