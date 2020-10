Vídeo: Macacos 'espancam' cobra gigante faminta para salvar vida de filhote

Macacos-prego-de-cara-branca surpreenderam pesquisadores ao reagirem em grupo para tirar um de seus membros do ataque fatal de uma jiboia faminta e gigante. O caso foi registrado pelos estudiosos e aconteceu no Parque Nacional Santa Rosa, na Costa Rica.

No vídeo, é possível ver o momento em que o jovem macaco acaba cruzando o caminho de uma é abocanhado. Na sequência, todos os outros integrantes do bando se unem para resgatá-lo, em um coordenador trabalho em equipe.

Pesquisadores afirmaram que o macho alfa e duas fêmeas adultas foram os responsáveis por iniciar o ataque a jiboia, utilizando mordidas e golpes com as patas, até conseguirem fazer com que a predadora soltasse a jovem vítima. Na sequência, o grupo segue fazendo barulhos e gestos para espantar a cobra do local.