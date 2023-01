Vídeo: Casal diz ter flagrado fantasma passeando com cachorro dentro de casa

O casal disse para a imprensa que não acreditavam em coisas sobrenaturais, mas que no armário tinham urnas com cinzas de animais de estimação e parentes mortos, além de antiguidades provenientes de todo o mundo. Por isso o australiano acredita que possa ser um parente falecido.

As imagens mostram uma figura pálida que parece ter saído de um antigo armário para caminhar alguns metros ao lado do cão pastor australiano e, em seguida, “desaparecer” de forma repentina.

Segundo o The Mirror, Lauren Kane disse que estava na cama com o marido, quando avistou uma figura misteriosa pelo circuito interno de TV.

Um casal postou nas redes sociais um vídeo que teria capturado o fantasma de uma familiar, já morto, passeando com um cachorro. O caso aconteceu na Austrália, no dia 14 de janeiro deste ano.

