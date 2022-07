Vestida de Chucky, criança de 5 anos aterroriza moradores nos EUA

Kendra divulgou imagens que fez nas redes sociais e pediu na legenda: "Queridos pais do menino com a fantasia de Chucky em Pinson, pegue seu filho… Quase tive um ataque cardíaco”.

Moradores do bairro Albertville, no Alabama, nos Estados Unidos, levaram o maior susto ao verem, andando pelas ruas, uma criança de 5 anos fantasiada do boneco Chucky, personagem do filme de terror Brinquedo Assassino, de 1988.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.