Corpo de pescador desaparecido é encontrado em crocodilo de 8 metros

Segundo o Extra, o homem estava pescando camarão no rio Semaja, quando um crocodilo o perseguiu e o atacou. A polícia passou a procurar o crocodilo, sem saber o tamanho do animal. Dois outros crocodilos, um de 4 e outro de 5 metros foram capturados, mas forçados a vomitar, não foram vistos restos mortais humanos, confirmados serem de Samsul após exames.

Partes do corpo do pescador Samsul Bahri, de 45 anos, que estava desaparecido, foram encontrados na última semana, dentro de um crocodilo de 8 metros. O caso aconteceu em Nunukan, na província de Kalimantan do Norte, na Indonésia.

