Tartaruga bate em carro e atinge passageira de 71 anos

Uma mulher de 71 anos estava viajando de carro com sua filha em uma rodovia perto de Port Orange, na Flórida, quando uma tartaruga bateu no para-brisa e ainda quebrou o vidro da frente do carro. A tartaruga acabou atingindo a mulher de idade. A filha da mulher ligou para o 911 e disse “ela tem muito sangue saindo da cabeça”.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.