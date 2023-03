Sucuri tenta engolir cachorro e morre engasgada; imagem forte

O dono do animal disse que desapareceu na semana passada, até que no fim de semana resolveu roçar uma área próximo a um córrego próximo da casa em que vive com a esposa, quando encontrou seu cachorro na boca de uma sucuri. Os dois estavam mortos.

