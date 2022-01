Sapo-cururu devora cobra jararaca e choca web; veja vídeo

Um sapo-cururu chocou a web essa semana ao ser flagrado devorando uma cobra jararaca. A espécie do sapo é onívora e pode se alimentar de répteis, outros anfíbios e até pequenas aves. O canal do Youtube Área Selvagem publicou um vídeo com o exato momento em que o sapo engole a cobra que tenta se livrar na boca do animal. As duas espécies são venenosas, a cobra libera veneno através da picada e o sapo libera a toxina apenas quando passa por estresse ou mordida.

Your browser does not support the video tag.

