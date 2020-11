Policiais são flagrados fazendo sexo em hospital

Dois policiais filmados por câmeras de segurança enquanto faziam sexo em um hospital. O caso aconteceu na Cidade do México.

De acordo com o UOL, a dupla mantinha constantes relações sexuais enquanto deveria realizar as tarefas de fiscalização no hospital e o vídeo viralizou nas redes sociais.

Veja abaixo:

Estos policías fueron grabados teniendo relaciones sexuales en horario laboral, por lo que ya fueron dados de baja: pic.twitter.com/FXSBWI4tgM — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) November 17, 2020

"Pelos fatos constatados no registro e pela conduta apresentada pela polícia, que não reflete os valores desta instituição, dos seus grupos e policiais complementares, foram denunciados uma mulher e um homem pertencentes à polícia auxiliar", diz texto divulgado pelo Secretaria de Segurança Cidadã (SSC).