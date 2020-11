Candidato descobre no dia da eleição que divulgou número errado na campanha

O candidato a vereador, Rodolfo Cornetinha (Avante), descobriu neste domingo (15), no dia da votação das eleições municipais, que divulgou o número errado durante toda a campanha. De acordo com o IG, ele distribuiu santinhos e compartilhou jingle com o número 70.963 ao invés de 70.936. O caso inusitado aconteceu na cidade de Ipojuca, em Pernambuco.

Abalado, Cornetinha gravou um vídeo chorando e publicou nas redes sociais para pedir que os eleitores votassem no número correto, No entanto, a tentativa não surtiu efeito e Cornetinha recebeu apenas 30 votos, insuficiente para ser eleito.

"Quero dar uma notícia não muito agradável, hoje de manhã recebi pelo TRE, esse tempo todo eu estava divulgando o meu número de divulgação e o número tá errado . O número é 70.936. Esse tempo todo divulgando meu número, pedindo pro pessoal votar em mim e agora em cima da hora, a eleição é hoje domingo, dia 15 de novembro de 2020, e peço a vocês, me ajudem, é 70.936", declarou no vídeo publicado nas redes sociais.