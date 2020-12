Panda mais velho do mundo morre em zoológico da China

A panda mais velha do mundo, mais conhecida como Xin Xing, morreu, aos 38 anos, no zoológico Chongqing, na China. A idade dela equivale a 130 anos em idade humana.

De acordo com o R7, Xin Xing morreu no último dia 08 de dezembro, no entanto, a morte foi anunciada nesta segunda-feira (21)pelo zoológico onde ela vivia.

O zoológico onde a panda estava anunciou nesta segunda-feira (21) que Xin morreu no dia 8 de dezembro, por falência múltipla dos órgãos devido à velhice. Xin Xing significa "nova estrela" e é um sinal do que ela representou para a sobrevivência dos pandas. Ela teve 36 filhotes ao longo da vida e ficou conhecida como "mãe heroína".