Tartaruga vira sensação na web ao ganhar rodinhas para conseguir andar

A tartaruga Helix conquistou a web surgir usando rodinhas para conseguir andar. Ela nasceu com uma deformidade na coluna vertebral e possui as patas traseiras viradas para cima.

De acordo com o R7, o dono decidiu colar rodinhas de skate de dedo na parte traseira do casco de Helix, para dar mais independência ao animal. "Aqueceu meu coração ver ele todo feliz andando por aí", disse o estadunidente, dono do réptil. Apesar de todo esforço, Helix faleceu em janeiro deste ano, com pouco menos de um ano de vida. No entanto, o perfil dela continua ativo no Instagram com mais de 120 mil seguidores.

Foto: Reprodução/Instagram